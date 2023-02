iPhone 15 Plus pozuje na renderach. Tak wygląda nowy smartfon Apple

iPhone 15 Plus to smartfon Apple, który zadebiutuje we wrześniu 2023 r. Na pół roku przed premierą mamy okazję zobaczyć jego rendery, które ujawniają nam planowane zmiany. Pojawi się dynamiczna wyspa oraz złącze USB C. Ponadto Apple iPhone 15 Plus otrzyma węższe ramki wokoło ekranu. Znamy też wymiary telefonu.

iPhone 15 Plus to smartfon Apple, który trafi do oferty później w 2023 r. Pomimo tego, że sprzedaż poprzednika jest niższa względem oczekiwań. Tymczasem na kilka miesięcy przed premierą mamy okazję obejrzeć rendery, które bazują na schematach CAD. Zobaczmy sobie, co na nich widać.







Rendery modelu iPhone 15 Plus ukazują nam zmiany, które szykuje Apple. Najważniejszą z nich jest ekran z dynamiczną wyspą. Zastąpi on dotychczasowy wyświetlacz z notchem. Następnie mamy węższe ramki wokoło ekranu. Pojawia się także złącze USB C, które zastąpi wysłużony port Lightning.

Rendery smartfona Apple iPhone 15 Plus ujawniają też wymiary

Przy okazji poznajemy także dokładne wymiary smartfona iPhone 15 Plus. Jest to 160,87 x 77,76 x 7,81 mm. Dla porównania w przypadku zeszłorocznego modelu jest to 160,84 x 78,07 x 7,79 mm. Wiemy również, że Apple szykuje także dwa nowe kolory obudowy dla tańszych telefonów. Są to jasnoniebieski oraz różowy.

