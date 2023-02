iPhone 15 Pro na renderze. Apple planuje nowe kolory obudowy

iPhone 15 Pro niedawno pozował na schematach CAD. Teraz mamy okazję zobaczyć nowy render, który prezentuje flagowca Apple. Jest to czerwony odcień, który może być w tym roku przewodnim. Przy okazji dowiadujemy się, jakie nowe kolory obudowy bierze pod uwagę gigant z Cupertino.

Render modelu iPhone 15 Pro ukazuje nam nowy kolor obudowy, który planuje Apple. Jest to ciemnoczerwony odcień o kodzie hex #410D0D. Trzeba przyznać, że wygląda on naprawdę ciekawie. Nie ma jednak 100 proc. pewności, że taka barwa pojawi się w ofercie.

Nowe kolory obudowy nie tylko dla Apple iPhone 15 Pro

Apple bierze pod uwagę także dwa nowe kolory dla tańszych smartfonów iPhone 15 i 15 Plus. Wśród nich są jasnoniebieski oraz różowy. Oczywiście w tym przypadku też nie ma pewności, że trafią one do oferty. To wyjaśni się dopiero w trakcie premiery, której spodziewamy się we wrześniu 2023 r. Do tego czasu nowe telefony z iOS będą obiektem jeszcze całego mnóstwa przecieków.

źródło