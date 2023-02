iPhone 15 z dynamiczną wyspą. Są schematy CAD telefonu Apple

iPhone 15 to tańszy smartfon w ofercie Apple, który pojawi się we wrześniu 2023 r. Do sieci przedostały się schematy CAD, które ujawniają planowane zmiany. Wśród nich jest większy ekran z dynamiczną wyspą. Ponadto Apple w modelu iPhone 15 umieści złącze USB C, które zastąpi wysłużony port Lightning.

iPhone 15 to najtańszy z czterech smartfonów Apple, które zostaną wprowadzone do oferty we wrześniu 2023 r. Niedawno mogliśmy zobaczyć schematy CAD modelu Pro. Teraz mamy okazję rzucić okiem na rendery tańszego telefonu. Te ujawniają m.in., że pojawi się dynamiczna wyspa.







Schematy CAD smartfona iPhone 15 ujawniają nam, że ekran nie tylko otrzyma dynamiczną wyspę. Będzie także nieco większy, bo Apple umieści w telefonie wyświetlacz o przekątnej 6,2 cala. Kolejną zmianą jest złącze USB C, które zastąpi wysłużony port Lightning. Wynika to z konieczności dostosowania się do nowych wymogów Unii Europejskiej.

Schematy CAD modelu Apple iPhone 15 ukazują znajomy aparat

Widzimy więc, że iPhone 15 wprowadzi różne zmiany, ale na przykład aparat fotograficzny wygląda bardzo znajomo. Nadal widać prostokątną wyspę z zaokrąglonymi narożnikami, gdzie umieszczono dwa obiektywy, mikrofon oraz diodę doświetlającą LED. Sam projekt kamery jest bardzo podobny do tego, który znamy z zeszłorocznego smartfona.

