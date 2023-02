iOS 17 beta — instalacja wersji deweloperskiej nie będzie prosta

iOS 17 beta to poglądowe oprogramowanie dla iPhone’ów, którego testy rozpoczną się za kilka miesięcy. Zanim jednak rozpocznie się publiczny program pilotażowy, to najpierw dostęp otrzymają deweloperzy aplikacji. Okazuje się, że instalacja tej wersji tym razem nie będzie taka prosta.

Do tej pory deweloperskie wersje systemu dla iPhone’ów można było instalować z wykorzystaniem specjalnych profili, które Apple normalnie udostępnia zarejestrowanym twórcom aplikacji. Wraz z iOS 16.4 beta wprowadzono jednak zmiany, które skutecznie to zablokują. Wynika to z nowych ustawień aktualizacji, które widać na załączonych zrzutach ekranowych. Co się zmieniło?

Instalacja iOS 17 beta dla deweloperów bez profili

Wspomniane profile odchodzą w niepamięć. Teraz instalacja oprogramowania dla deweloperów będzie wymagać konta z przypisanym Apple ID. Dostęp do programu deweloperskiego oznacza jednak wydatek na poziomie 99 dol. na rok, co warto mieć na uwadze. Na szczęście publiczna wersja iOS 17 beta powinna już być dostępna od lipca.

