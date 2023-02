iOS 16.4 beta wprowadza na iPhone’ach wsparcie dla Google Fi 5G

iOS 16.4 beta dodaje wsparcie dla łączności z sieciami nowej generacji u kolejnego wirtualnego operatora. Tym razem jest to Google Fi 5G. Użytkownicy, którzy zainstalowali poglądowe oprogramowanie na iPhone’ach, raportują o dostępności usługi na iOS 16.4 beta. W finalnej aktualizacji też go nie zabraknie.

iOS 16.4 beta to poglądowe oprogramowanie dla iPhone’ów udostępnione do testów wcześniej w tym tygodniu. Apple wprowadziło w tym uaktualnieniu sporo nowości. Na liście jest także wsparcie dla Google Fi 5G, o czym jednak głośno się nie mówi. Wsparcie dla usługi zostało dostrzeżone przez testerów.

foto: Reddit/u/Davidluski

Google Fi działa na iPhone’ach nie od dziś, ale do tej pory dostępność sieci komórkowej była ograniczona jedynie do łączności LTE. Użytkownicy telefonów Apple, którzy zainstalowali iOS 16.4 beta, raportują o dostępności opcji 5G. Widać to na załączonym wyżej zrzucie ekranowym, który został udostępniony przez jednego z użytkowników serwisu Reddit.

Google Fi 5G na iPhone’ach tylko w iOS 16.4 beta

Użytkownicy iPhone’ów chcący skorzystać z Google Fi 5G muszą mieć zainstalowane poglądowe oprogramowanie iOS 16.4 beta. Wsparcie dla tej usługi w starszych wersjach systemu nie jest oferowane. Tak więc finalnie zmieni się to u wszystkich, gdy Apple udostępni sfinalizowane uaktualnienie. To powinno nastąpić w okolicy końca marca lub w kwietniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło