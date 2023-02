iPhone 15 Pro pozuje na schematach CAD. Zmiany są widoczne

iPhone 15 Pro to flagowiec Apple, który zadebiutuje później w 2023 r. Na kilka miesięcy przed premierą do sieci wyciekły schematy CAD. Te ujawniają nam planowane zmiany, których jest całkiem sporo. Wiemy, że iPhone 15 Pro otrzyma bardziej wystającą wyspę z aparatem, węższe ramki wokoło ekranu czy zaokrąglone boki.

iPhone 15 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Apple wprowadzi go do oferty we wrześniu 2023 r. Jakie zmiany pojawią się względem poprzednika? Tych nie zabraknie i część z nich ujawniają nam schematy CAD, które przedostały się do sieci. Te ujawniają nam sporo modyfikacji w konstrukcji.

Schematy CAD modelu iPhone 15 Pro ujawniają nam zmiany obejmujące aparat fotograficzny. Widzimy, że wyspa dla kamery będzie jeszcze bardziej wystająca. Następnie mamy znacznie węższe ramki wokoło ekranu. Boki obudowy będą bardziej zaokrąglone, co poprawi chwyt telefonu. Natomiast port Lightning zostanie wymieniony na złącze USB C.

Schematy CAD modelu Apple iPhone 15 Pro ujawniają liczne zmiany

Widzimy więc, że iPhone 15 Pro wprowadzi całkiem sporo zmian w konstrukcji oraz wyglądzie kolejnego flagowca Apple. Oczywiście tych niewidocznych gołym okiem będzie znacznie więcej. Pojawi się szybszy procesor A17 Bionic czy udoskonalony aparat fotograficzny. Nowości z pewnością nie zabraknie.

