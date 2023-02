iOS 16.4 beta — co nowego? Aktualizacja wprowadza liczne nowości

iOS 16.4 beta to najnowsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Apple wprowadziło tu liczne nowości, w tym nowe emoji. Na tym jednak nie koniec, bo zmian i nowych funkcji znajdziemy tu znacznie więcej. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadza iOS 16.4 beta i kiedy powinna pojawić się finalna aktualizacja.

iOS 16.4 beta to poglądowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło do testów w czwartek. Co nowego tu znajdziemy? Uaktualnienie wprowadza całkiem sporo nowości oraz nowych funkcji, których w poprzednich wersjach nie było aż tak wiele. Zobaczmy sobie najważniejsze zmiany.

Wśród nowości z iOS 16.4 beta nowe emoji

Aktualizacja iOS 16.4 beta wprowadza w końcu nowe emoji z ostatniego uaktualnienia Unicode, które były bardzo wyczekiwane przez użytkowników. Dodano około 30 zupełnie nowych obrazków. Wśród nich są nowa buźka, osioł, meduza, łoś, wachlarz, flet czy serca w trzech nowych kolorach. Jest tego więcej i wszystkie z dodanych emotek widać poniżej.

Następnie mamy wsparcie dla powiadomień web z Safari, co Apple zapowiedziało już jakiś czas temu. Będą one wyświetlane na ekranie iPhone’a w taki sposób jak notyfikacje pochodzące z innych aplikacji. Te nowości zapowiedziano już w czerwcu na WWDC. Jednak na ich wdrożenie musieliśmy poczekać do teraz. Warto też wspomnieć o możliwości dodawania skrótów do stron do ekranu domowego z innych przeglądarek, jak na przykład Google Chrome i możliwe to jest z poziomu menu udostępniania.

iOS 16.4 beta przywraca także nową architekturę HomeKit. Apple planowało ją wprowadzić już w aktualizacji z numerkiem 16.2. Niestety wtedy pojawiły się liczne problemy związane z akcesoriami i nowości wycofano. Teraz zmiany powracają i pozostaje wierzyć, że obędzie się bez błędów. Jest też sporo modyfikacji w aplikacji Podcasty, w tym kanały, które są dostępne z poziomu biblioteki użytkownika.

Apple wraz z aktualizacją iOS 16.4 wprowadza zmiany obejmujące dostęp do poglądowych wersji oprogramowania. Znika konieczność instalowania specjalnych profili. Jest to więc uproszczenie, ale niestety w ten sposób znika możliwość instalowania wersji deweloperskich przez nieautoryzowanych użytkowników. Będzie konieczne konto z powiązanym ID dewelopera.

Co nowego jeszcze w iOS 16.4 beta

Aktualizacja iOS 16.4 beta wprowadza także inne nowości. Na pewno warto wspomnieć o dodaniu wsparcia dla sieci 5G w Turcji, łatwiejszym dostępie do profili użytkowników z Apple Music czy podglądzie dla postów pochodzących z sieci Mastodon. Są też pewne usprawnienia dla ekranu Always On z iPhone’ów 14.

Finalna wersja iOS 16.4 zostanie udostępniona dopiero za kilka tygodni. Spodziewajmy się, że nastąpi to najwcześniej na przełomie marca i kwietnia. Wraz z nową aktualizacją dla iPhone’ów pojawią się też uaktualnienia na pozostałe sprzęty Apple. Będą to tvOS i iPadOS z tymi samymi numerkami, watchOS 9.4 oraz macOS 13.3.

źródło: opracowanie własne