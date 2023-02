iOS 16.4 beta 1 już jest. To nowa aktualizacja Apple dla iPhone’ów

iOS 16.4 beta 1 to nowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Apple uruchomiło jej testy i z pewnością znajdziemy tu pewne nowości. Najpewniej będzie ich więcej w porównaniu do tego, co wprowadzono w poprzednim uaktualnieniu. Na znany wykaz zmian z iOS 16.4 beta 1 na razie chwilę sobie poczekamy.