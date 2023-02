macOS 13.2.1, watchOS 9.3.1 i tvOS 16.3.2 dostępne. Co nowego w aktualizacjach?

macOS 13.2.1, watchOS 9.3.1 i tvOS 16.3.2 to najnowsze uaktualnienia dla sprzętów marki Apple. Co nowego wprowadza aktualizacja? Nowości tu nie ma, a jedynie poprawki błędów. W tym związanych z zabezpieczeniami. Z instalacją macOS 13.2.1, watchOS 9.3.1 oraz tvOS 16.3.2 lepiej w zasadzie się nie wstrzymywać.

macOS 13.2.1, watchOS 9.3.1 i tvOS 16.3.2 to aktualizacje, które Apple udostępniło wraz z iOS 16.3.1 dla iPhone’ów. Jeśli jednak liczycie na nowości w oprogramowaniu, to tym razem trzeba obejść się smakiem. Przygotowano poprawki dla znalezionych błędów. Zobaczmy, co nowego wprowadzają najnowsze uaktualnienia.

Aktualizacja macOS 13.2.1, watchOS 9.3.1 i tvOS 16.3.2 – co nowego

Aktualizacja do macOS 13.2.1 rozwiązuje trzy błędy związane z zabezpieczeniami. Dotyczą one kernela, skrótów oraz silnika WebKit. W szczególności niebezpieczna jest ostatnia luka. Wynika to z faktu, że jest ona już wykorzystywana przez hakerów do ataków. Uaktualnienie do watchOS 9.3.1 również wprowadza poprawki.

Przy okazji udostępniono także tvOS 16.3.2. Aktualizacja dla Apple TV oraz głośników HomePod rozwiązuje ostatnie problemy związane z Siri oraz HomeKit. Firma wspomina także o poprawkach z zakresu stabilności oraz wydajności. Nowe uaktualnienia są już ogólnodostępne i można je pobierać poprzez dedykowane kanały do dystrybucji nowych wersji oprogramowania.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło