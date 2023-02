iOS 16.3.1 dostępny. Co nowego wprowadza aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 16.3.1 to najnowsza aktualizacja dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem Apple nie przygotowało nowości, a poprawki błędów. W tym dwóch związanych z zabezpieczeniami, z których jedna luka jest już wykorzystywana przez hakerów. Uaktualnienie iOS 16.3.1 rozwiązuje błędy z kernelem oraz WebKit.

iOS 16.3.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło zgodnie z zapowiedziami. Nie znajdziemy tu nowości. Na te przyjdzie nam poczekać do uaktualnienia z numerkiem 16.4. Tym razem skupiono się na poprawkach błędów. Zobaczmy sobie, co nowego tu znajdziemy.

Aktualizacja iOS 16.3.1 – co nowego / wykaz nowości

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki błędów oraz uaktualnienia zabezpieczeń dotyczące iPhone’a.

Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

Oficjalny wykaz zmian dla aktualizacji iOS 16.3.1 jest ubogi w szczegóły, ale na stronach Apple można znaleźć więcej informacji. Dowiadujemy się, że uaktualnienie rozwiązuje dwa poważne problemy z zabezpieczeniami. Jedno dotyczy kernela i zostało odkryte przez członków Google Project Zero. Drugie powiązane jest z silnikiem WebKit i stanowi poważne zagrożenie. Wynika to z faktu, że luka jest już wykorzystywana aktywnie przez hakerów. Dlatego z instalacją nowego oprogramowania dla iPhone’ów lepiej się nie wstrzymywać.

źródło: opracowanie własne