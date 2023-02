iPhone 16 Ultra w 2024 r. Cena flagowca Apple będzie wysoka

iPhone 16 Ultra to flagowiec Apple, który ma zostać wprowadzony w 2024 r. W tym mamy zobaczyć jeszcze model Pro Max, który to później zostanie zastąpiony przez pierwszy z wymienionych. Cena iPhone 16 Ultra nie będzie jednak niska. Apple zamierza sprzedawać to urządzenie drożej od telefonów z dopiskiem Pro Max.

iPhone 16 Ultra to flagowiec Apple, który już pojawiał się w przeciekach. Starsze plotki mówiły o tym, że takie urządzenie pojawi się w ofercie jeszcze w tym roku. Teraz dowiadujemy się, że nastąpi to jednak dopiero w 2024 r. Informacje na ten temat uzyskał sprawdzony w przeszłości leaker Mark Gurman. Cena nie będzie niska.

Apple planuje zastąpić model Pro Max telefonem iPhone 16 Ultra w przyszłym roku. To oznacza, że będzie to high-endowy telefon z logo nadgryzionego jabłka, który to względem modeli Pro z pewnością będzie się wyróżniać nie tylko rozmiarem czy też aparatem. Na pewno pojawi się coś jeszcze.

Cena iPhone 16 Ultra nie będzie niska

Wiele wskazuje na to, że cena iPhone 16 Ultra będzie jeszcze wyższa względem modeli Pro Max, które to już są bardzo drogie. Plotki mówią o tym, że telefon może dostać jeszcze większy ekran. Na przykład o przekątnej około 6,8 lub 6,9 cala. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero w 2024 r.

