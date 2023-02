iPhone 15 Plus powstanie, choć Apple nie jest zadowolone ze sprzedaży

iPhone 15 Plus to smartfon, który nadal jest w planach Apple na 2023 r. Pomimo malejącego zainteresowania zeszłorocznym modelem. Spadająca sprzedaż tego smartfona została potwierdzona dostawami ekranów. Mimo to Apple chce wprowadzić do oferty telefon iPhone 15 Plus, ale może on być ostatnim z serii.