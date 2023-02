iOS 16.4 lub później. Na te nowe funkcje Apple każe ciągle czekać

iOS 16.4 to nadchodząca aktualizacja dla iPhone’ów, w której Apple ma wprowadzić nowe funkcje. Wśród zapowiedzianych nowości znajduje się odświeżone CarPlay czy klucze weryfikacje kontaktów z iMessage. Część z tych funkcji nie pojawi się w uaktualnieniu iOS 16.4 i na wybrane z nich trzeba będzie poczekać dłużej.

iOS 16.4 to kolejna większa aktualizacja oprogramowania dla smartfonów iPhone, która wkrótce zostanie udostępniona w poglądowej wersji beta. Apple wprowadzi w niej zapewne kilka nowości oraz nowe funkcje. Część z nich znajdzie się w tej wersji, a na inne poczekamy sobie trochę dłużej. Zobaczmy sobie, jakie rozwiązania zapowiedziano, ale nadal na nie czekamy.

Apple Pay Later

Apple Pay Later to nowa funkcja, którą zapowiedziano już w trakcie czerwcowego WWDC 2022. Niestety doszło do opóźnień i jej wprowadzenie przesunięto na 2023 r. Mark Gurman, który zazwyczaj jest dobrze poinformowany w planach giganta, twierdzi, że rozwiązanie może zadebiutować właśnie wraz z iOS 16.4. Pozwoli ono w Stanach Zjednoczonych na rozkładanie płatności na raty.

iOS 16.4 może wprowadzić nowe emoji

W iOS 16 nadal nie ma nowych emoji z ostatniej aktualizacji Unicode. Możliwe więc, że zostaną one wprowadzone właśnie wraz z aktualizacją z numerkiem 16.4. Przygotowano ponad 30 nowych obrazków, które opracowało konsorcjum. Wśród nich są nowa buźka i trzy kolory serc. Znajdziemy też osła, skrzydła, gęś, meduzę i czarnego ptaka, grzebyk do włosów, marakasy, flet, składany wachlarz, strąk grochu, hiacynt, imbir czy Khanda. Przedstawia je poniższy obrazek.

Powiadomienia Web Push w Safari

Apple zapowiedziało powiadomienia typu Web Push dla Safari w zeszłym roku i przekazało, że taka funkcja zostanie wprowadzona z czasem w 2023 r. Dzięki temu użytkownicy iPhone’ów oraz iPadów będą mogli odbierać powiadomienia ze stron w przeglądarce w taki sam sposób, jak to jest w przypadku aplikacji mobilnych.

Weryfikacja klucza kontaktowego iMessage

Weryfikacja klucza kontaktowego iMessage to kolejna nowa funkcja, którą Apple zapowiedziało pod koniec 2022 r. z opcją wprowadzenia później w tym roku. Będzie to opcja z zakresu bezpieczeństwa dla użytkowników, którzy stoją w obliczu nadzwyczajnych zagrożeń cyfrowych. Mowa o politykach, dziennikarzach czy obrońcach praw człowieka. W ten sposób sprawdzą, czy komunikacja odbywa się z kontaktami, z którymi chcą to robić.

Nowy CarPlay

Na koniec nowy CarPlay, który Apple również zaprezentowało w trakcie czerwcowego WWDC 2022. Nowości jest tu sporo i wiemy, że platforma zostanie wprowadzona na rynek w tym roku. Stanie się to możliwe za sprawą współpracy z licznymi markami samochodów i wśród nich są Acura, Audi, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche czy Volvo.

źródło: opracowanie własne