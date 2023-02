iOS 16.3.1 w drodze. Aktualizacja dla iPhone’ów pojawi się przed iOS 16.4

iOS 16.3.1 to nadchodząca aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą zobaczymy jeszcze przed iOS 16.4. Będzie to pomniejsze uaktualnienie, gdzie zostaną wprowadzone poprawki błędów. Apple udostępni aktualizację do iOS 16.3.1 zapewne jeszcze w lutym, ale na razie konkretny termin nie jest znany.

iOS 16.3.1 to pomniejsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, której premiera musi być blisko. Dowody na istnienie tej wersji software doszukał się w logach serwerów serwis źródłowy. To oznacza, że pracownicy firmy są obecnie na etapie wewnętrznych testów uaktualnienia. Kiedy je zobaczymy?

Jest oczywiste, że aktualizacja z numerkiem 16.3.1 zostanie udostępniona jeszcze przed iOS 16.4, które wkrótce zostanie oddane do testów w wersji beta. To pierwsze uaktualnienie będzie zawierać tylko poprawki znalezionych błędów. Być może również związanych z zabezpieczeniami, ale na wykaz zmian jeszcze sobie poczekamy.

Aktualizacja iOS 16.3.1 dla iPhone’ów w lutym

Spodziewajmy się, że Apple udostępni uaktualnienie do iOS 16.3.1 jeszcze w tym miesiącu. Może to nastąpić nawet w przyszłym tygodniu, co warto mieć na uwadze. Aktualizacja z numerkiem 16.4 pojawi się później. Zapewne dopiero w drugiej połowie marca. Obecnie nie pozostaje nic innego, jak tylko wypatrywać jej pierwszej bety, która to ciągle nie została jeszcze oddana do testów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

źródło