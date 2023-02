iOS 16.3 z ukrytą funkcją dla iPhone’ów. Co dodało Apple?

iOS 16.3 to aktualizacja, która wprowadziła wiele nowości. Co jednak ciekawe pojawia się także ukryta funkcja dla iPhone’ów, o której Apple nie wspomniało w oficjalnym wykazie zmian. Jest nią możliwość dodania widżetów ekranu blokady dla klasycznej tapety. Problem w tym, że w oprogramowaniu iOS 16.3 ich nie ma.

iOS 16.3 to aktualizacja, która wprowadziła wiele nowości. Oprogramowanie jest już dostępne dla wszystkich użytkowników zgodnych iPhone’ów. Co jednak ciekawa, została dodana pewna ukryta funkcja, o której Apple nie wspomniało w oficjalnym wykazie zmian. Co to takiego?

Ukryta funkcja z iOS 16.3 dla iPhone’ów dotyczy tapety

Ta ukryta funkcja to możliwość dodania nowych widżetów dla ekranu blokady dla klasycznej tapety. Co prawda w iOS 16.3 już ich nie ma, bo Apple usunęło je wraz z wrześniową aktualizacją. Jeśli je jednak macie na własnych iPhone’ach, to jest to teraz możliwe. Oprogramowanie wyświetla następujący komunikat.

Dostosuj bieżący ekran blokady

Dostosowanie bieżącego ekranu blokady zastępuje bieżącą tapetę ekranu głównego. Dodanie nowej tapety powoduje zachowanie bieżącej tapety i utworzenie dodatkowej.

Aktualizacja iOS 16.3 została udostępniona w zeszłym miesiącu. Testerzy obecnie wypatrują oprogramowania dla iPhone’ów z numerkiem 16.4. Jego pierwsza beta być może zostanie udostępniona przez Apple już w przyszłym tygodniu. Na razie trzeba jeszcze uzbroić się w nieco cierpliwości i czekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło