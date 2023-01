iPhone 15 Pro z Apple A17 Bionic z funkcją nie dla tańszych modeli

iPhone 15 Pro to smartfon, który otrzyma chip Apple A17 Bionic. Zapewni on dostęp do pewnej unikalnej funkcji, której nie będzie w dwóch tańszych modelach z procesorem A16. Mowa o module łączności bezprzewodowej w postaci Wi-Fi 6E. Apple umieści to rozwiązanie tylko w telefonach iPhone 15 z dopiskiem Pro.

Smartfony iPhone 15 Pro powstają pod nazwą kodową D8x. Tylko one dostaną chip Apple A17 Bionic, a to właśnie on ma zapewnić wsparcie dla Wi-Fi 6E. Dwa tańsze telefony z iOS na ten rok ukrywają się pod kryptonimem D3y i mają dostać obsługę standardu 6. generacji bez dopisku E. Znajduje się on już w procesorze A16, który znajdzie się pod ich obudowami.

iPhone 15 Pro z Apple A17 Bionic zapewni też inne nowości

Chip Apple A17 Bionic dla modeli iPhone 15 Pro zapewni też wsparcie dla innych rozwiązań, których nie ma w procesorze A16. Wiemy, że zostanie wykonany w mniejszej litografii z wykorzystaniem 3-nm węzła. Szczegóły nowego układu nie są jednak na razie znane i pewnie poznamy je dopiero bliżej planowanej na wrzesień premiery.

