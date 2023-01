iOS 16.4 beta — kiedy nowa aktualizacja Apple dla iPhone’ów?

iOS 16.4 beta to nadchodzące oprogramowanie dla iPhone’ów. Kiedy nowa aktualizacja zostanie udostępniona przez Apple do testów? Powinno to nastąpić w niedługim czasie. Najpierw uaktualnienie iOS 16.4 beta trafi w ręce deweloperów aplikacji. Potem Apple udostępni aktualizację dla publicznych testerów.