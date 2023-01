iPhone 15 ma dostać Wi-Fi 6E. Apple postawi na nowy standard

iPhone 15 będzie pierwszym smartfonem Apple z Wi-Fi 6E. Standard ten został już wprowadzony do Maców i iPadów Pro. W 2023 r. przyjdzie czas na wdrożenie go do telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Wygląda na to, że Wi-Fi 6E znajdzie się we wszystkich modelach z serii iPhone 15, których Apple szykuje cztery.

iPhone 15 to cztery smartfony z logo Apple, których premiera zbliża się wielkimi krokami. Analitycy Blayne Curtis oraz Tom O’Malley z Barclays twierdzą, że producent zaimplementuje w nich nowy standard. Tym jest Wi-Fi 6E, czyli ostatnia iteracja tej technologii, która znajduje się w powszechnym użyciu, bo na wprowadzenie sprzętów z 7. odsłoną trochę jeszcze poczekamy.

Wi-Fi 6E to standard, który Apple wprowadziło już do innych urządzeń. Są to komputery Mac oraz tablety z serii iPad Pro. Teraz przyjdzie kolej na telefony z logo nadgryzionego jabłka i w 2023 r. rozwiązanie dostaną też modele iPhone 15. Nie sprecyzowano jednak, czy dotyczy to tylko wersji Pro lub też wszystkich.

Standard Wi-Fi 6E być może dla wszystkich modeli Apple iPhone 15

Nie wiadomo, jak będzie w rzeczywistości, ale Wi-Fi 6E może trafić do wszystkich czterech modeli. Ewentualnie Apple ograniczy rozwiązanie tylko do smartfonów iPhone 15 Pro z chipem A17 Bionic, czego też nie można wykluczyć. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero za kilka miesięcy.

źródło