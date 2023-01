iOS 17 w przecieku. Takie zmiany i nowości szykuje Apple dla iPhone’ów

iOS 17 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą opracowuje Apple. Jakie zmiany i nowości wniesie to oprogramowanie? Rąbka tajemnicy na ten temat uchyla nam najnowszy przeciek. Na wiele nowych funkcji w iOS 17 raczej nie ma co liczyć. Apple nie szykuje też na 2023 r. większych zmian wizualnych.

Zmiany szykowane dla iOS 17 przez Apple nie będą na pewno duże pod kątem wizualnym. Nie spodziewajmy się więc znaczących modyfikacji w interfejsie użytkownika, choć pomniejsze udoskonalenia na pewno mogą się pojawić. W drodze jest nowa aplikacja dla iPhone’ów, która będzie dedykowana headsetowi AR/VR, który szykuje gigant z Cupertino.

Apple szykuje w iOS 17 też inne zmiany i nowości dla iPhone’ów

iOS 17 ma wprowadzić także nowości i zmiany w innych aplikacjach dla iPhone’ów. Apple chce odświeżyć Muzykę, gdzie uprości nawigację. Następnie mamy modyfikacje dla Znajdź oraz udoskonalenia związane z Plikami oraz Przypomnieniami. W przygotowaniu są też pewne mniejsze usprawnienia dla Portfela i Fitness.

