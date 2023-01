iPhone 15 Pro otrzyma cieńsze ramki. Jakie zmiany jeszcze szykuje Apple?

IPhone 15 Pro to flagowiec Apple na 2023 r. Dowiadujemy się, że smartfony otrzymają cieńsze ramki. Poza tym mają one być zaokrąglone. Co jednak ważne, same ekrany telefonów nie otrzymają krzywizn i nadal będą płaskie. Premiera smartfonów iPhone 15 Pro odbędzie się we wrześniu i z pewnością będą też inne zmiany.

iPhone 15 Pro to flagowiec Apple na 2023 r., który ma wprowadzić różne zmiany. W sieci pojawiły się nowe plotki na ten temat. Tym razem sugerujące cieńsze ramki, które otrzymają nowe smartfony z iOS. Co dokładnie ma ulec modyfikacji? Tutaj rąbka tajemnicy uchyla nam serwis źródłowy. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Apple iPhone 15 Pro dostanie cieńsze ramki

Apple z myślą o modelach iPhone 15 Pro szykuje różne zmiany. Jedne z nich obejmą boczne ramki, które mają być cieńsze. Na tym nie koniec, bo źródło informacji wspomina o tym, że mamy spodziewać się także zaokrągleń. Nie dotyczy to jednak ekranów. Te nadal będą płaskie i nie dostaną żadnych krzywizn. Wymiary wyświetlaczy też nie mają się zmienić. To oznacza, że ponownie powinniśmy oczekiwać przekątnych na poziomie 6,1 oraz 6,7 cala.

Będą też inne zmiany

iPhone 15 Pro ma dostać ramki, które zostaną wykonane z tytanu. Apple chce w ten sposób wnieść nowy powiem świeżości do własnych telefonów i sprawić, że te będą bardziej przypominać produkty z półki premium. Gdzie zapewne pod kątem cen z pewnością firma nie zawiedzie. Jest to jednak efekt uboczny zmian, które są szykowane przez giganta z Cupertino.

Nowy procesor Apple A17 Bionic

Sercem smartfonów iPhone 15 Pro będzie nowy chip Apple A17 Bionic. To procesor, który znajdzie się tylko w dwóch droższych telefonach z iOS. Tańsze piętnastki otrzymają zeszłoroczny SoC A16. Ten nowy zostanie wykonany w 3-nm litografii i jego produkcją ponownie ma zająć się TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Plotki mówią o tym, że będzie on wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Prawdopodobnie zostanie także zwiększone do 256 GB miejsce na dane w najtańszych opcjach.

Aparat peryskopowy

Plotki mówią o tym, że aparat fotograficzny większego z modeli iPhone 15 Pro otrzyma długo wyczekiwany element. To obiektyw peryskopowy, które konkurencja Apple stosuje już od kilku lat. Zwiększy on znacząco możliwości kamery telefonów z iOS pod kątem zoomu, który to będzie po prostu lepszy. Na szczegóły w tym temacie przyjdzie nam jednak poczekać. Na razie nie wiadomo, co dokładnie szykuje gigant z Cupertino i to wyjaśni się dopiero z czasem.

Premiera we wrześniu

Apple wprowadzi smartfony iPhone 15 Pro we wrześniu 2023 r. Tak więc do premiery nowych telefonów z iOS pozostało jeszcze mnóstwo czasu. Do tego czasu będą one jeszcze obiektem naprawdę wielu przecieków. Im bliżej będziemy debiutu, tym powinniśmy wiedzieć coraz więcej.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

źródło