iOS 16.3 to duża aktualizacja dla iPhone’ów. Co warto wiedzieć przed instalacją?

iOS 16.3 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępni za kilka dni. Wniesie ona pewne nowości. Co warto wiedzieć przed instalacją tego uaktualnienia i co nowego tu znajdziemy? Zobaczmy, jak prawidłowo przygotować się na nadchodzącą aktualizację do iOS 16.3 na własnym iPhonie.

Aktualizacja iOS 16.3 to niewiele nowości

iOS 16.3 to większa aktualizacja dla iPhone’ów, która nie tylko rozwiązuje pewne błędy. Apple z myślą o niej przygotowało też pewne nowości. Nie znajdziemy tu jeszcze nowych emoji. Są jednak inne rzeczy. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest poniżej. W porównaniu do wydania z numerkiem 16.2 nie ma tego zbyt wiele.

Ta aktualizacja wprowadza nową tapetę Unity, aby uhonorować historię i kulturę Czarnych z okazji Miesiąca Czarnej Historii, klucze bezpieczeństwa dla Apple ID i zawiera inne ulepszenia, poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń dla Twojego iPhone’a.

Ta aktualizacja zawiera następujące ulepszenia i poprawki błędów:

Nowa tapeta Unity honoruje historię i kulturę Czarnych w ramach obchodów Miesiąca Historii Czarnych

Klucze bezpieczeństwa dla Apple ID umożliwiają użytkownikom zwiększenie bezpieczeństwa ich kont poprzez wymaganie fizycznego klucza bezpieczeństwa w ramach procesu logowania do uwierzytelniania dwuskładnikowego na nowych urządzeniach

Wsparcie dla głośnika HomePod (2. generacji)

Alarmowe połączenia SOS wymagają teraz przytrzymania bocznego przycisku z przyciskiem zwiększania lub zmniejszania głośności, a następnie zwolnienia, aby zapobiec przypadkowym wywołaniom alarmowym

Rozwiązuje problem w Freeform, w wyniku którego niektóre pociągnięcia rysunkowe utworzone za pomocą Apple Pencil lub palca mogą nie pojawiać się na udostępnionych tablicach

Rozwiązuje problem, przez który tapeta może być czarna na ekranie blokady

Naprawiono problem, w wyniku którego poziome linie mogły tymczasowo pojawiać się podczas budzenia iPhone’a 14 Pro Max

Rozwiązano problem polegający na tym, że widżet ekranu blokady ekranu głównego nie wyświetlał dokładnie stanu aplikacji Dom

Rozwiązuje problem, przez który Siri może nie odpowiadać poprawnie na prośby o muzykę

Rozwiązuje problemy, w których żądania Siri w CarPlay mogą nie być poprawnie rozumiane

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Instalacja iOS 16.3 na iPhone’ach prosta

Apple udostępni iOS 16.3 dla iPhone’ów pewnie w poniedziałek lub wtorek wieczorem naszego czasu. Zapewne w okolicy godziny 19:00. Instalacja będzie możliwa po udaniu się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Po chwili pojawi się informacje o dostępności nowego oprogramowania. Pamiętajmy, że instalacja będzie możliwa w momencie, gdy telefon będzie naładowany w co najmniej 50 proc. lub też 20 proc. i będzie podłączony do źródła zasilania.

Apple szykuje też inne uaktualnienia

iOS 16.3 dla iPhone’ów to nie jedyna aktualizacja oprogramowania, którą udostępni w poniedziałek Apple. Przed nami także premiera macOS 13.2 i iPadOS 16.3. Poza tym spodziewajmy się uaktualnień do watchOS 9.3 oraz tvOS 16.3.

źródło: opracowanie własne