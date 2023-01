iOS 16.3 RC dostępny. Co nowego wnosi aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 16.3 RC to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadza sporo nowości. Testerzy otrzymali jej w zasadzie finalne wydanie, które za kilka dni dostaną wszyscy użytkownicy. Co nowego tu znajdziemy? Nowości w aktualizacji iOS 16.3 RC nie brakuje. Zobaczmy sobie, jakie zmiany i udoskonalenia wnosi to uaktualnienie.