Mac Mini 2023 z chipem Apple M2 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja

Mac Mini 2023 to nowy komputer z logo nadgryzionego jabłka, którego premiera odbyła się w tym kwartale zgodnie z przewidywaniami. Cena maszyny jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna mocna. W najmocniejszej konfiguracji sprzętowej obejmuje procesor Apple M2 Pro. Zobaczmy sobie, co urządzenie ma do zaoferowania.

Nawet z Apple M2 Pro

Mac Mini 2023 dostępny jest w wersjach z dwoma procesorami. W przypadku tańszej opcji jest to chip Apple M2 z 8 rdzeniami CPU oraz 10-rdzeniowym GPU. Natomiast w droższej jest to już Apple M2 Pro z nawet 12 rdzeniami CPU i 19-rdzeniowym układem graficznym. Jest więc moc. Nie zabrakło także 16-rdzeniowego Neural Engine.

Szybka pamięć RAM

Nowy Mac Mini 2023 dostępny jest w konfiguracji z od 8 do 24 GB pamięci (z Apple M2) lub też od 16 do 32 GB (z Apple M2 Pro). Przepustowość pamięci w pierwszej opcji wynosi 100 GB/s, a w drugiej jest to już 200 GB/s. Jest ona zunifikowana, a to oznacza, że nie będzie można jej rozszerzyć własnoręcznie, bo została wlutowana w płytę główną. Odpowiednią decyzję w związku z jej rozmiarem trzeba podjąć już w trakcie zakupu.

Cena Mac Mini 2023 atrakcyjna

Cena Mac Mini 2023 nie wydaje się wygórowana, gdy pod uwagę weźmiemy możliwości maszyny. W przypadku opcji z Apple M2 są to kwoty od 3499 zł. Jednak w przypadku wersji z chipem Pro trzeba szykować się na wydatek od 7499 zł. Topowa konfiguracja sprzętowa oznacza już cenę na poziomie aż 26 699 zł. Dostępność przewidziano na 24 stycznia.

Obraz na nawet trzech wyświetlaczach

Komputer Mac Mini 2023 z Apple M2 Pro pozwala na przesyłanie obrazu na nawet trzy ekrany. Możliwe to jest po ich podłączeniu do portów HDMI i dwóch Thunderbolt 4. W przypadku tańszej wersji maszyny obsługiwane są maksymalnie dwa wyświetlacze jednocześnie. Może to być obraz w jakości do 8 K przy 60 Hz lub też 4K w 240 Hz.

Bogaty zestaw złączy

Nowy Mac Mini 2023 z Apple M2 Pro ma bogatszy zestaw interfejsów w porównaniu do wersji z M1. Znajdziemy tu nawet cztery złącza Thunderbolt 4 (dwa w opcji z M2), dwa USB A i po jedynym HDMI, audio oraz Ethernet. Nie zabrakło także nowoczesnego i szybkiego Wi-Fi 6E czy Bluetooth 5.3. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego macOS Ventura. Specyfikacja techniczna komputera widoczna jest poniżej.

Mac Mini 2023 – specyfikacja techniczna

8-rdzeniowy procesor Apple M2 lub 10- i 12-rdzeniowy M2 Pro

od 8 do 32 GB zunifikowanej pamięci RAM

dysk SSD o pojemności od 256 GB do 8 TB

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

do 4 x Thunderbolt 4, 2 x USB A, HDMI, audio 3,5 mm i Ethernet

1,18 lub 1,28 kg

19,7 x 19,7 x 3,58 cm

macOS Ventura

źródło