HomePod 2023 — jakie nowości wprowadzi głośnik Apple z Siri?

HomePod 2023 to nowy głośnik inteligentny Apple z Siri, który zostanie wprowadzony do oferty w tym roku. Jakie zmiany i nowości wprowadzi? Kompletu informacji na razie nie ma, ale pewne szczegóły już znamy. Nowy HomePod 2023 ma być dużym głośnikiem, który otrzyma lepsze podzespoły i zapewni nowe funkcje.

Nowy HomePod 2023 pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Ma on dołączyć do portfolio produktów z logo nadgryzionego jabłka w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Jakie nowości i zmiany zaoferuje nadchodzący głośnik z Siri? Zobaczmy sobie, co już wiadomo na temat tego urządzenia.

Nowsze podzespoły

Apple w głośniku HomePod 2023 umieści lepsze podzespoły. Wiemy, że pod obudową ma tym razem znaleźć się procesor znany nie z iPhone’ów, a smartwatchy z systemem watchOS. Mowa o chipie S8, który napędza ostatnie zegarki z serii Watch series 8. Spodziewajmy się także układu U1 Ultra Wideband lub jego kolejnej generacji, która jest również w modelu Mini.

Większe rozmiary i lepsza płytka dotykowa

Nowy HomePod 2023 otrzyma także większą powierzchnię dotykową, która może zaoferować przy okazji większą funkcjonalność względem tej, którą znamy z modelu Mini czy 1. generacji głośnika z Siri. Plotki mówią, że wśród nowości nie zabraknie wsparcia dla multi touch, a więc zapewne pojawi się obsługa gestów z użyciem kilku palców lub coś podobnego. Większe będą także gabaryty samego urządzenia, a więc zapewne także wzrosną jego możliwości z zakresu audio. Tutaj szczegóły nie są jednak znane i trzeba będzie na nie poczekać.

Cena HomePod 2023 powinna być lepsza

Pierwszy HomePod nie był tanim głośnikiem. Cena została pierwotnie ustalona przez Apple na poziomie 349 dol., co nie było małą kwotą. Z jednej strony możliwości i jakość dźwięku za te pieniądze były naprawdę niemałe. Z drugiej urządzenie nigdy nie przebiło się do mainstreamu i pozostało raczej niszowym produktem. Później cenę obniżono do 299 dol., ale to i tak niewiele zmieniło. Gigant z Cupertino musi więc podejść do tematu roztropniej i dobrać bardziej odpowiednią kwotę, która to następnie może przełożyć się na większe zainteresowanie tym sprzętem ze strony potencjalnych klientów.

Nowości to także udoskonalenia

Nowy HomePod 2023 wprowadzi różne nowości, ale powinny także pojawić się inne udoskonalenia z zakresu dotychczasowych funkcji. Dla przykładu mamy asystentkę Siri, która pozwala na całkiem sporo, ale Apple na pewno powinno pomyśleć o tym, aby możliwości te jeszcze bardziej zwiększyć. Tak też pewnie się stanie i tego typu pomniejsze usprawnienia też wpłyną pozytywnie na odbiór sprzętu.

Premiera na WWDC 2023 lub jesienią

Nowy HomePod ma zostać wprowadzony do oferty przez Apple jeszcze w tym roku, ale bardziej przybliżony termin debiutu nie jest na razie znany. W praktyce może to odbyć się w czerwcu, w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC 2023. Ewentualnie później, bo we wrześniu, kiedy to zobaczymy nowe iPhone’y 15. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

źródło: opracowanie własne