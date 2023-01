Mac Pro 2023 testowany z macOS 13.3. Kiedy premiera?

Mac Pro 2023 to nowy komputer Apple dla profesjonalistów, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Kiedy go zobaczymy? Możliwe, że już wiosną, bo obecnie testowany jest z systemem macOS 13.3. Wiemy też, że Mac Pro 2023 otrzyma procesor Apple Silicon, czyli autorski chip z logo nadgryzionego jabłka.

Mac Pro 2023 to komputer stacjonarny Apple, którego premiera ma odbyć się jeszcze w tym roku. Nowe informacje o tej maszynie dostarczył Mark Gurman. W przeszłości dostarczał on nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Twierdzi on, że trwają testy z oprogramowaniem w postaci macOS 13.3.

Gurman niedawno przekazał, że Mac Pro 2023 będzie pierwszym komputerem z tej serii, który otrzyma autorski procesor Apple Silicon. Będzie to najmocniejszy z chipów z serii M2. Wizualnie maszyna ma być bardzo podobna do tej sprzed kilku lat. Tak więc większych zmian w designie się nie spodziewamy.

Apple Mac Pro 2023 testowany z macOS 13.3

Jeśli Mac Pro 2023 jest testowany z systemem operacyjnym macOS 13.3, to jego premiera może odbyć się już wiosną tego roku. Wynika to z faktu, że tego typu aktualizacje są udostępniane zazwyczaj w tym czasie. Oficjalna zapowiedź komputera może więc odbyć się już w marcu, ale na razie nie jest to jeszcze nic pewnego.

