iOS 16.2.1 blisko. Apple rozwiąże poważne problemy nowych iPhone’ów

iOS 16.2.1 to nadchodząca aktualizacja Apple dla iPhone’ów, która rozwiąże poważne problemy występujące w modelach 14 Pro. Dotyczą one linii na ekranie. Apple przygląda się tym błędom i planuje je rozwiązać drogą programową. Dlatego aktualizacja iOS 16.2.1 powinna pojawić się jeszcze przed wydaniem 16.3.

iOS 16.2.1 to aktualizacja dla iPhone’ów, która jest blisko. Pierwsze informacje na jej temat pojawiły się w zeszłym miesiącu. Teraz serwis źródłowy raportuje, że widział wewnętrzne informacje Apple obejmujące problemy w modelach 14 Pro. Tam też pojawia się szczegół związany z naprawą poprzez uaktualnienie oprogramowania.

foto: Reddit/u/1LastOutlaw

Apple potwierdziło problemy, które dotyczą iPhone’ów 14 Pro i ich ekranów. Te związane są z poprzecznymi liniami, które pojawiają się na ekranie. W tym przypadku rozwiązanie można dostarczyć drogą programową, co też firma planuje uczynić. Dlatego aktualizacja iOS 16.2.1 zapewne zostanie udostępniona już na dniach.

Aktualizacja iOS 16.2.1 dla iPhone’ów jeszcze przed wydaniem 16.3

Apple nie będzie wstrzymywać się z rozwiązaniem tych problemów do premiery większego uaktualnienia z numerkiem 16.3. Dlatego najpierw spodziewajmy się poprawek, które zostaną wprowadzone wraz z aktualizacją iOS 16.2.1. Możliwe, że nastąpi to jeszcze w przyszłym tygodniu, ale na razie to nic pewnego. Wszystko wyjaśni się z czasem.

