MacBook Pro 2024 z ważną zmianą. Apple wprowadzi ekran OLED

MacBook Pro 2024 to laptop Apple, który zadebiutuje w przyszłym roku. Komputer wprowadzi istotne zmiany i wśród nich będzie ekran OLED. Obecnie w tych maszynach stosowane są wyświetlacze mini LED. Spodziewajmy się, że MacBook Pro 2024 zadebiutuje dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Trochę sobie poczekamy.

MacBook Pro 2024 to laptop, który zadebiutuje dopiero za kilkanaście miesięcy. Na razie czekamy, aż Apple wprowadzi do oferty tegoroczne modele z chipami M2 Pro i Max. Powinno to nastąpić jeszcze w tym kwartale. Tymczasem dowiadujemy się, że dla komputerów na przyszły rok szykowane są istotne zmiany, w tym ekran OLED.

Obecnie droższe laptopy Apple korzystają z wyświetlaczy mini LED. Takie ekrany znajdują się zarówno w 14-calowych, jak i 16-calowych modelach. Zmiana technologii na OLED sprawi, że panele zapewnią mniejsze zużycie energii i przy okazji powinny cechować się jeszcze lepszymi parametrami.

Apple MacBook Pro 2024 z ekranem OLED nieprędko

MacBook Pro 2024 to komputer, który w ofercie Apple pojawi się najwcześniej w drugiej połowie przyszłego roku. Nie można też wykluczyć, że jego premiera odbędzie się jeszcze później, bo w 2025 r. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Na razie dysponujemy tylko szczątkowymi informacjami na ten temat.

