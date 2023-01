iPhone 16 Pro z ważną zmianą. Apple chce schować Face ID pod ekran

iPhone 16 Pro wprowadzi różne zmiany. Wiemy, że Apple planuje schować elementy Face ID pod ekran. Nie dotyczy to jednak przedniej kamerki, która nadal ma znajdować się w okrągłym wcięciu wyświetlacza. To jednak może sprawić, że cena modelu iPhone 16 Pro wzrośnie, co z pewnością warto mieć na uwadze.

iPhone 16 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się w 2024 r. Apple planuje wprowadzić nim ważne zmiany. Te obejmują funkcję Face ID, której elementy mają zostać schowane pod ekran. Takie informacje przekazały koreańskie media i zdaje się to potwierdzać także Ross Young z DSCC.

Obecnie elementy odpowiedzialne za Face ID znajdują się na dynamicznej wyspie. To samo dotyczy przedniej kamerki. Jednak wraz z modelami iPhone 16 Pro ulegnie to zmianie i te trafią pod ekran. Natomiast aparat do selfie pozostanie w okrągłym wcięciu wyświetlacza.

Apple iPhone 16 Pro z Face ID pod ekranem w 2024 roku

Pamiętajmy, że są to zmiany mające objąć modele iPhone 16 Pro, a nie tegoroczne piętnastki. W tym roku we wrześniu zobaczymy rozwiązania wprowadzone już w poprzednim wrześniu, czyli będzie to dynamiczna wyspa. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji, a tych w najbliższych miesiącach z pewnością nie zabraknie.

