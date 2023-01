iPhone 16 Pro może otrzyma autorski modem 5G Apple

iPhone 16 Pro może być pierwszym smartfonem Apple, który otrzyma autorski modem 5G. Firma pracuje nad takimi chipami i może je mieć już gotowe w 2024 r. Ewentualnie mówi się o kolejnym roku. Jeśli tak się stanie, to Apple iPhone 16 Pro nie będzie już miał scalaków dla 5G dostarczonych przez Qualcomma.

Apple ma już autorskie procesory z serii Ax i wkrótce dołączy do nich modem 5G. Możliwe, że znajdzie się on pod obudową modeli iPhone 16 Pro na przyszły rok. Skąd to wiemy? Nowe plotki na ten temat uzyskał serwis źródłowy. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Autorski modem 5G, nad którym pracuje Apple może już być gotowy w 2024 r. Ewentualnie będzie go można wprowadzić do produktów dostępnych na rynku rok później. Obecnie w iPhone’ach stosowane są rozwiązania od Qualcomma. Natomiast w przypadku chipów Wi-Fi i dla Bluetooth także od firmy Broadcom.

Autorskim modem 5G Apple niekoniecznie w modelach iPhone 16 Pro

Nie ma na razie pewności, że autorski modem 5G trafi pod obudowę telefonów iPhone 16 Pro. Może być tak, że nastąpi to dopiero w 2025 r., a więc już w modelach z numerkiem 17. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero z czasem. Niestety na rozwiązanie tej zagadki przyjdzie nam trochę poczekać.

źródło