iPhone 15 wchodzi w fazę NPI. Apple ponownie stawia na firmę Foxconn

iPhone 15 to cztery nowe smartfony Apple, które zobaczymy we wrześniu 2023 r. W sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem ich źródłem są azjatyckie media. Plotki mówią o tym, że telefony weszły w fazę NPI, a głównym dostawcą odpowiedzialnym za produkcję ma być ponownie Foxconn, co nie jest żadnym zaskoczeniem.

Faza NPI jest jednym z etapów, które służą do przygotowania rozpoczęcia masowej produkcji telefonów iPhone 15, co powinno nastąpić latem tego roku. W tym celu Foxconn zbudował już dla Apple testową linię produkcyjną, gdzie następnie będzie wszystko sprawdzane pod kątem zgodności. Ma to duże znaczenie przed produkcją, która ruszy kilka miesięcy później.

Faza NPI modeli Apple iPhone 15 we współpracy z firmą Foxconn

Foxconn to jeden z najważniejszych partnerów Apple. Firma od lat zajmuje się produkcją telefonów z iOS, gdzie każdego dnia największą fabrykę opuszczają setki tys. smartfonów. Wybór w przypadku modeli iPhone 15 był więc w zasadzie oczywisty i z pewnością nie powinno to nikogo dziwić.

