iPhone SE 4 anulowany. Smartfon Apple nie zadebiutuje

iPhone SE 4 to smartfon Apple, który według doniesień miał zadebiutować w 2024 r. Tak się jednak nie stanie. Nowe plotki mówią o tym, że telefon został całkowicie anulowany i producent wycofał się z planów wprowadzenia go na rynek. Jeśli więc czekacie na premierę Apple iPhone SE 4, to prawdopodobnie nie ma na co.