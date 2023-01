iPhone 16 Pro z Apple A18 Bionic i kośćmi LPDDR5X

iPhone 16 Pro to smartfon, który zadebiutuje w 2024 r. Tymczasem pojawiły się przecieki. Plotki zakładają procesor Apple A18 Bionic, co nie jest zaskoczeniem. Chip ma być wspomagany przez kości LPDDR5X. Na premierę modeli iPhone 16 Pro poczekamy sobie jeszcze ponad półtora roku, a więc trochę czasu jest.

W zeszłorocznych telefonach z iOS firma wykorzystała chip A16 z kośćmi LPDDR5. Tak samo ma być w tym roku. Jednak w 2024 r. dojdzie do zmiany. SoC Apple A18 Bionic będzie połączony z pamięcią RAM typu LPDDR5X. Przełoży się to na lepszą wydajność oraz mniejsze zapotrzebowanie na energię.

Tylko iPhone 16 Pro z Apple A18 Bionic

Chip Apple A18 Bionic z kośćmi LPDDR5X w 2024 r. trafi tylko do modeli iPhone 16 Pro. Dwa tańsze telefony otrzymają tegoroczny procesor A17, który to jeszcze będzie wspomagany przez pamięć LPDDR5. Warto jednak dodać, że oba układy będą wykonane w tej samej litografii i będzie to 3-nm proces technologiczny opracowany przez TSMC.

