iPhone 15 Pro wprowadzi liczne nowości. W tym Apple A17 Bionic

iPhone 15 Pro to smartfon, który wprowadzi w 2023 r. liczne nowości. Wśród nich znajdzie się nowy procesor Apple A17 Bionic, więcej pamięci operacyjnej RAM, brak fizycznych przycisków czy aparat fotograficzny z obiektywem peryskopowym. iPhone 15 Pro zapowiada się więc na solidną aktualizację telefonu z iOS.

iPhone 15 Pro pojawia się w przeciekach od dawna. Smartfon zadebiutuje później w 2023 r. i wprowadzi liczne nowości. Pewne informacje na ten temat uzyskał analityk Jeff Pu, który wspomniał także m.in. o słuchawkach AirPods Lite. Zobaczmy, jakich udoskonaleń względem obecnej generacji mamy się spodziewać.

Mocny procesor Apple A17 Bionic

iPhone 15 Pro i Max (lub Ultra) otrzymają nowy procesor Apple A17 Bionic. Wiemy, że zostanie on wykonany w 3-nm litografii i jego produkcją zajmie się TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). O samym chipie wiadomo obecnie niewiele, ale ma on być wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Dwa tańsze telefony dostaną układ A16 z 6 GB RAM-u.

USB C i modem 5G Snapdragon X70

Wiemy, że Apple w modelach iPhone 15 Pro umieści także USB C. W ten sposób rozstanie się we własnych telefonach z wysłużonym Lightning. Podyktowane jest to m.in. decyzją Unii Europejskiej w kwestii ujednolicenia interfejsów ładowania. Poza tym pod obudową telefonów znajdzie się modem 5G Snapdragon X70, który zostanie dostarczony przez Qualcomma.

Apple iPhone 15 Pro Max z kamerą peryskopową

Pu twierdzi również, że Apple w najdroższym modelu iPhone 15 Pro Max zaimplementuje także nowość dla aparatu fotograficznego to obiektyw peryskopowy, który znacząco zwiększy możliwości z zakresu zoomu. Takie kamery są już montowane od kilku lat przez producentów smartfonów z Androidem, ale gigant z Cupertino się z tym nie spieszy.

Bez fizycznych przycisków

iPhone 15 Pro zostanie także pozbawiony fizycznych przycisków. Mowa o tych od głośności, trybu cichego czy włącznika. W zamian na bacznej ramce mają pojawić się kontrolki dotykowe z silniczkami haptycznymi, które Apple już wcześniej wykorzystało w Touch ID. Jak to będzie dokładnie wyglądało, to przekonamy się z czasem.

Zapewne pojawią się też inne nowości

Spodziewajmy się, że Apple w modelach iPhone 15 Pro zaimplementuje także inne nowości. Ostatnio (za sprawą patentu) powrócił temat obejmujący zwrotne ładowanie. Możliwe, że taka funkcja w końcu zostanie wprowadzona w 2023 r., choć oczywiście na razie nie jest to jeszcze nic pewnego, co warto mieć na uwadze. Wszystko wyjaśni się dopiero za kilka miesięcy, bo we wrześniu.

źródło