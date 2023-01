iPhone 15 Pro otrzyma zwrotne ładowanie? Sugeruje to patent Apple

iPhone 15 Pro może być pierwszym smartfonem Apple, który otrzyma zwrotne ładowanie. Sugeruje to patent giganta z Cupertino, w którym opisano taką technologię. Konkurencja ma to już od kilku lat. Nie ma jednak pewności, że to iPhone 15 Pro otrzyma takie rozwiązanie, bo Apple może je równie dobrze wdrożyć po 2023 r.

iPhone 15 Pro to smartfon Apple, który zadebiutuje w drugiej połowie 2023 r. Telefon wprowadzi różne udoskonalenia względem zeszłorocznego modelu. Jest bardzo możliwe, że na liście nowości pojawi się także zwrotne ładowanie. Skąd to wiemy? Sugeruje to patent firmy z Cupertino.

Wspomniany patent Apple ujrzał światło dzienne w zeszły czwartek. Opisuje on rozwiązania obejmujące zwrotne ładowanie dla przyszłych iPhone’ów, co pozwoli na naładowanie baterii różnych akcesoriów. Wśród nich są m.in. słuchawki bezprzewodowe AirPods czy smartwatche z watchOS.

Nie ma pewności, że Apple iPhone 15 Pro otrzyma zwrotne ładowanie

Na razie jest to patent i plany Apple związane z implementacją takiego rozwiązania nie są na razie znane. Nie ma więc pewności, że technologia trafi do modelu iPhone 15 Pro. Równie dobrze może to nastąpić po 2023 r., co trzeba mieć na uwadze. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się zapewne we wrześniu. Do tego czasu pozostanie to niewiadomą.

