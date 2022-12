iPhone 15 Mini nie powstanie. Apple na 2023 r. ma inne plany

iPhone 15 Mini to smartfon, który część fanów Apple zapewne chętnie by zobaczyło w 2023 r. Jeśli się jednak na to nastawiacie, to nie mamy dobrych wieści. Przyszłoroczne plany firmy nie obejmują takiego telefonu. To oznacza, że iPhone 15 Mini nie pojawi się w ofercie Apple i tutaj producent planuje coś innego.