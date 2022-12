iPad Pro 2024 otrzyma ekrany OLED. Apple szykuje dwa rozmiary

iPad Pro 2024 to dwa nowe tablety Apple, które zobaczymy w ofercie za kilkanaście miesięcy. Dowiadujemy się, że otrzymają one ekrany wykonane w technologii OLED. Do wyboru będą dwa rozmiary. Poza tym spodziewajmy się, że tablety z serii iPad Pro 2024 otrzymają pod obudowami nowe procesory Apple M3.