iPhone 15 Plus z ceną niższą od poprzednika? Apple planuje zmiany

iPhone 15 Plus to smartfon Apple, który zadebiutuje w 2023 r. Tymczasem w sieci pojawiły się plotki związane z tym modelem. Związane są one z ceną. Jeśli są prawdziwe, to producent bierze pod uwagę zmiany. Jest bardzo możliwe, że ceny modelu iPhone 15 Plus będą niższe względem poprzednika. Z czego to wynika?

iPhone 15 Plus to smartfon Apple, który pojawi się w ofercie dopiero za kilka miesięcy. Jego premiery spodziewamy się we wrześniu 2023 r. W sieci pojawiły się informacje związane m.in. z ceną tego telefonu z systemem iOS. Poza tym Apple rozważa zmiany obejmujące strategię rynkową, co jest wynikiem dotychczasowej sprzedaży.

W tym roku w ofercie Apple pojawił się iPhone 14 Plus, którego to sprzedaż jednak rozczarowuje. Nie ukrywajmy, ale z pewnością nie przebiega ona po myśli producenta. Winnym z pewnością jest także cena telefonu, która naprawdę nie jest niska. Dlatego tutaj pod uwagę brane są zmiany.

Cena modelu Apple iPhone 15 Plus może być niższa

Apple może nieco obniżyć ceny modelu iPhone 15 Plus. Po to, aby zwiększyć sprzedaż tego telefonu. Jeśli tak się stanie, to najtańszy telefon z 6,1-calowym ekranem również powinien być oferowany w niższej cenie. Jeśli tak się stanie, to spodziewajmy się obniżek na poziomie 50-100 dol., co w Polsce powinno przełożyć się na mniejsze kwoty w wysokości kilkuset zł.

