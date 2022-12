iOS 16.2.1 w drodze. Apple rozwiąże poważny problem modelu iPhone 14 Pro Max

iOS 16.2.1 to kolejna aktualizacja dla telefonów Apple. Wiemy, że ma ona rozwiązać poważny problem występujący w modelu iPhone 14 Pro Max. Dotyczy on ekranu oraz linii, które pojawiają się na wyświetlaczu. Spodziewajmy się, że Apple wraz z aktualizacją do iOS 16.2.1 usunie także inne znalezione błędy.

iOS 16.2.1 będzie kolejną aktualizacją po dużym wydaniu z numerkiem 16.2. Skąd wiemy, że takie uaktualnienie jest w drodze? Potwierdziło to Apple, które zareagowało na raporty zgłaszane przez użytkowników modelu iPhone 14 Pro Max. Ci skarżą się na problem związany z wyświetlaczem.

foto: Reddit/u/1LastOutlaw

Wspomniany problem związany z telefonem iPhone 14 Pro Max objawia się wyświetlaniem linii na wyświetlaczu, co widać na załączonym zdjęciu. Apple przekazało, że rozwiąże go wraz z aktualizacją oprogramowania, którą powinno być właśnie iOS 16.2.1. Nie spodziewajmy się, że nastąpi to dopiero wraz z większym uaktualnieniem z numerkiem 16.3, bo tego spodziewamy się dopiero za kilka miesięcy.

Aktualizacja iOS 16.2.1 może rozwiązać nie tylko problem z Apple iPhone 14 Pro Max

Aktualizacja do iOS 16.2.1 może też wprowadzić rozwiązania innych błędów. Jak dobrze pamiętamy Apple niedawno wycofało możliwość przejścia na nową architekturę w aplikacji Dom. Wynika to z faktu, że wybrane akcesoria zgodne z HomeKit zaczęły potem generować problemy. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na to uaktualnienie.

