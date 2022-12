iPhone 15 Ultra — cena, specyfikacja i co wiemy o flagowcu Apple

iPhone 15 Ultra to flagowiec Apple na 2023 r. Co wiemy na długo przed jego premierą? Okazuje się, że całkiem sporo. Smartfon był obiektem wielu przecieków. Częściowa specyfikacja techniczna modelu jest już znana. Zobaczmy, jak ma prezentować się cena iPhone 15 Ultra oraz co wiadomo o jego wyposażeniu.

iPhone 15 Ultra to flagowiec Apple, który w 2023 r. ma zastąpić w ofercie model Pro Max. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna tego telefonu? Wszystkie szczegóły nie są jeszcze znane. Okazuje się jednak, że na jego temat wiadomo naprawdę sporo. Zobaczmy sobie, co już wiemy.

6,7-calowy ekran OLED z dynamiczną wyspą

iPhone 15 Ultra otrzyma podobny ekran do modeli Pro Max. Spodziewajmy się więc wysokiej klasy wyświetlacza Retina o przekątnej 6,7 cala. Będzie to panel wykonany w technologii OLED ze zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie 120 Hz. Rozdzielczość pewnie nie ulegnie zmianie i będzie to 2796 x 1290 pikseli. Oczywiście to ekran z dynamiczną wyspą.

Mocny procesor Apple A17 Bionic

Sercem smartfona iPhone 15 Ultra będzie nowy SoC Apple, czyli A17 Bionic. Będzie to bardzo mocny procesor, który prawdopodobnie zostanie wykonany w 3-nm litografii. Jego kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Możemy jednak spodziewać się o kilkadziesiąt proc. wyższej wydajności względem chipu A16. CPU będzie prawdopodobnie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się co najmniej 256 GB miejsca.

Cena iPhone 15 Ultra będzie wysoka

Cena iPhone 15 Ultra nie będzie niska. Plotki mówią o tym, że Apple względem modelu Pro Max może ją zwiększyć o 100 dolarów. Jeśli tak się stanie, to w Polsce przyjdzie nam zapłacić od blisko 8 tys. złotych, czyli naprawdę sporo. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się zapewne we wrześniu.

Aparat fotograficzny z kamerą peryskopową

Najważniejszą nowością w modelu iPhone 15 Ultra ma być jego aparat fotograficzny. Wiemy, że otrzyma on nowe rozwiązanie, po które Apple na razie nie sięgnęło. To kamera peryskopowa, która znacząco zwiększy możliwości aparatu pod kątem zoomu. Konkurencja stosuje to już od kilku lat i efekty są widoczne. Podobno w mniejszym modelu Pro taki element się nie znajdzie.

Premiera we wrześniu

iPhone 15 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się we wrześniu 2023 r. Oczywiście do tego czasu flagowiec Apple będzie obiektem jeszcze całego mnóstwa przecieków, co warto mieć na uwadze. Im bliżej konferencji, tym będzie wiadomo coraz więcej. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Apple iPhone 15 Ultra – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2796 x 1290 pikseli

procesor Apple A17 Bionic

8 GB pamięci RAM

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

iOS 17

