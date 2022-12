iOS 16.2 pozwalał uaktualnić architekturę aplikacji Dom. Apple wycofało zmiany

iOS 16.2 to duża aktualizacja, która wprowadziła zmiany w aplikacji Dom. Jej architektura mogła zostać uaktualniona, co zapewniało lepszą kompatybilność z urządzeniami HomeKit. Pojawiły się jednak problemy i Apple wycofało w iOS 16.2 taką możliwość. Zmiana architektury Domu nie jest obecnie wykonalna.

iOS 16.2 oraz macOS 13.1 Ventura wprowadzają istotne zmiany dla aplikacji Dom, która służy do sterowania akcesoriami zgodnymi z platformą HomeKit. To nowa architektura, która ma poprawiać wydajność i niezawodność. Niestety praktyka pokazała coś innego. Apple wycofało taką możliwość po raportach o problemach zgłaszanych przez użytkowników.

Część osób zaczęła skarżyć się na to, że po przejściu na nową architekturę w aplikacji Dom pojawiły się problemy. Związane one są z akcesoriami zgodnymi z HomeKit. Część z nich zatrzymuje się na ekranie aktualizacji, a inne na konfiguracji. Dlatego Apple wyłączyło taką możliwość w iOS 16.2 i obecnie nie jest to wykonalne.

Problemy z nową architekturą aplikacji Dom Apple rozwiąże aktualizacją dla iOS 16.2

Domyślamy się, że Apple obecnie przygląda się tym problemom i będzie próbowało nim zaradzić. Rozwiązanie zapewne zostanie wprowadzone wraz z aktualizacją w postaci iOS 16.2.1 lub podobnej. Firma raczej nie będzie z tym czekać do większego uaktualnienia z numerkiem 16.3, którego spodziewamy się dopiero za kilka tygodni.

źródło