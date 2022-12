iPhone SE 4 opóźniony. Apple może go też anulować

iPhone SE 4 to smartfon Apple, którego premiera odbędzie się w 2024 r. O ile w ogóle to nastąpi, bo telefon został opóźniony, a dokładniej jego produkcja. Podejrzewa się nawet, że może zostać całkowicie anulowany. Jeśli tak się stanie, to iPhone SE 4 w ogóle nie trafi na rynek i trzeba będzie obejść się smakiem.