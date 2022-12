iMac z Apple M3 w drodze. Kiedy zobaczymy ten komputer?

iMac z Apple M3 to komputer, którego premiera ma odbyć się w przyszłym roku. Kiedy go zobaczymy? Nowe informacje w tej sprawie mówią o debiucie pod koniec 2023 r. Wcześniej Apple planuje zaprezentować nowe MacBooki Pro z chipami M2 Pro i Max, które to mamy zobaczyć w pierwszej połowie przyszłego roku.