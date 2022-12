MacBook Air 2023 — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

MacBook Air 2023 to laptop z Apple M2, którego premiera odbędzie się w przyszłym roku. Będzie to największy komputer z serii. Specyfikacja techniczna notebooka ma obejmować 15,5-calowy wyświetlacz. Jaka będzie cena laptopa MacBook Air 2023? Zapewne nieniska. Zobaczmy, co wiemy o nadchodzącym urządzeniu.

MacBook Air 2023 to laptop Apple, który w przeciekach pojawia się od dawna. Nowe plotki mówią o tym, że komputer zadebiutuje wiosną przyszłego roku. Jak będzie jego cena i specyfikacja techniczna? Zobaczmy sobie, co już wiadomo na temat tego urządzenia.

15,5-calowy ekran

MacBook Air 2023 ma być największym komputerem z całej serii. Już jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Apple pracuje nad 15-calowym komputerem z tej linii. Teraz dowiadujemy się, że ma to być wyświetlacz o przekątnej 15,5 cala. Rozdzielczość nie jest znana, ale spodziewajmy się, że będzie wysoka. Oczywiście będzie to panel z notchem.

Procesor Apple M2

Sercem komputera MacBook Air 2023 będzie procesor z serii Apple M2. Być może firma zdecyduje się na wariant Pro, który trafi także do nowych MacBooków Pro, których premiery też spodziewamy się w przyszłym roku. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Rozmiary pamięci RAM czy miejsca na dane nie są znane, ale spodziewajmy się takich, które ma tegoroczny model.

Cena laptopa MacBook Air 2023 nie będzie niska

Tegoroczny MacBook Air jest drogi. W Polsce cena za podstawową konfigurację sprzętową wynosi 6999 zł. Spodziewajmy się, że w przypadku modelu z 15,5-calowym ekranem będzie ona o około tys. zł wyższa, co niestety trzeba mieć na uwadze.

Kilka kolorów obudowy

Domyślamy się, że MacBook Air 2023 otrzyma te same kolory obudowy, które ma tegoroczny model z 13,6-calowym ekranem. Są to północ, księżycowa poświata, gwiezdna szarość i srebrny. Możliwe, że Apple zdecyduje się na dodanie jakiejś nowej opcji, ale na razie nie ma co do tego pewności. Żadne plotki też obecnie na to nie wskazują.

Powrót do korzeni

MacBook Air 2023 sprawi, że Apple powróci wraz z tą serią komputerów do korzeni i w ofercie ponownie będą dostępne laptopy w dwóch rozmiarach. Tak było przed laty, gdy firma sprzedawała komputery mające wyświetlacze o przekątnych 11 i 13,3 cala. Teraz będzie to 13,6 i 15,5 cala. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do debiutu. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

MacBook Air 2023 – specyfikacja techniczna

15,5-calowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości

procesor Apple M2 lub M2 Pro

do 24 GB pamięci RAM

dysk SSD o pojemności od 256 GB do 2 TB

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

kamera FaceTime 1080p

złącza Thunderbolt / USB 4 i MagSafe 3

klawiatura Magic Keyboard

gładzik Force Touch

macOS Ventura

