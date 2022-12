iOS 17 – co nowego wniesie nadchodząca aktualizacja Apple dla iPhone’ów?

iOS 17 to nadchodząca aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Co nowego wniesie to uaktualnienie na telefony Apple? Jest zbyt wcześnie, abyśmy mogli znać wszystkie nowości. Jednak pewne informacje na ten temat są już znane. Apple w iOS 17 planuje wprowadzić zmiany obejmujące App Store czy iMessage.

iOS 17 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni w przyszłym roku. Co nowego tu znajdziemy? Nowości z pewnością nie zabraknie, ale na razie mamy tylko plotki. Oficjalna zapowiedź oprogramowania odbędzie się w trakcie WWDC 2023. Tymczasem zobaczmy sobie, jakie zmiany i nowe funkcje są w planach.

Zmiany dla aplikacji i App Store

Apple wraz z iOS 17 planuje dostosować się do nowych przepisów, które planuje wprowadzić Unia Europejska. Związane są one z praktykami monopolistycznymi. Wiemy, że UE chce, aby aplikacje na iPhone’ach mogły być instalowane z innych od App Store źródeł. Dlatego gigant chce to umożliwić poza własną platformą i prace w tym kierunku są już prowadzone. Ich efekt mamy poznać w przyszłorocznej aktualizacji.

Co nowego w iMessage

iOS 17 to aktualizacja oprogramowania, która ma też wnieść do iPhone’ów zmiany obejmujące aplikację Wiadomości. Platforma iMessage ma dostać liczne nowości. Dotychczasowe plotki na ten temat mówią o pokojach rozmów, klipach wideo czy nowych funkcjach dla czatu w AR. To ostatnie wiąże się z headsetem VR/AR, który przygotowuje Apple. Premiera tego urządzenia też ma odbyć się w przyszłym roku.

iOS 17 może wprowadzić do iPhone’ów nowy ekran początkowy

Pewne plotki mówią też o tym, że Apple wraz z aktualizacją do iOS 17 może zdecydować się na wprowadzenie do iPhone’ów nowego ekranu początkowego. Prace związane z taką zmianą prowadzone są od kilku lat, ale ich efekt końcowy cały czas jest przekładany w czasie. Czy zobaczymy je w przyszłym roku, to przekonamy się dopiero z czasem.

Aktualizacja z zapowiedzią na WWDC 2023

iOS 17 zostanie oficjalnie zaprezentowane w trakcie WWDC 2023, które powinno odbyć się w pierwszej połowie czerwca. Wtedy Apple pokaże światu najważniejsze nowości i zmiany przygotowane z myślą o tym uaktualnieniu. Niedługo po keynote deweloperzy aplikacji otrzymają pierwszą wersję beta do testów. Kilka tygodni później rozpocznie się publiczny program pilotażowy.

Apple szykuje też inne uaktualnienia

Wraz z iOS 17 zobaczymy także inne oprogramowanie. Są to tvOS i iPadOS z tymi samymi numerkami. Następnie mamy macOS 14 oraz watchOS 10. Wszystkie te systemy zobaczymy na WWDC 2023. Natomiast ich finalnych wersji spodziewajmy się we wrześniu. W przypadku uaktualnienia dla Maców będzie to pewnie październik.

źródło: opracowanie własne