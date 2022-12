iOS 16.3 beta 1 już jest — co nowego? Aktualizacja wprowadza nowości

iOS 16.3 beta 1 to pierwsza aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Apple wprowadziło tu pewne nowości i zapewne jest ich znacznie więcej. Uaktualnienie powinno być gotowe w przyszłym kwartale. Tymczasem zobaczmy, co dodaje iOS 16.3 beta 1 i czego jeszcze można się spodziewać.

iOS 16.3 beta 1 to poglądowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło po finalnym wydaniu z numerkiem 16.2. Jak nietrudno się domyślić jest to większe uaktualnienie oprogramowania, które wprowadza nowości. Co nowego tu znajdziemy i kiedy można spodziewać się tego software? Zobaczmy, co już wiemy.

Aktualizacja iOS 16.3 beta 1 – co nowego / nowości

Aktualizacja do iOS 16.3 beta 1 wprowadza klucze bezpieczeństwa dla Apple ID. Firma ogłosiła te nowości w zeszłym tygodniu i zapowiedziała, że zostaną one udostępnione w 2023 r. W ten sposób można dodawać dodatkową warstwę zabezpieczeń do kont, których dostawcami są inni producenci. Następnie można je użyć do uwierzytelnienia podczas logowania się do nowego urządzenia lub uzyskiwania dostępu. Zastępują one kody i przy okazji zapewniają silną ochronę przed phishingiem oraz nieautoryzowanym dostępem do kont.

iOS 16.3 beta 1 to także nowości dla HomePodów. Apple podpowiada użytkownikom, jak korzystać z funkcji przesyłania muzyki. W opisie funkcji czytamy: Zbliż iPhone’a do HomePoda, aby wyświetlić elementy sterujące lub podczas odtwarzania muzyki, aby przenosić muzykę między iPhonem a HomePodem. Później możesz ponownie zbliżyć iPhone’a do HomePoda, aby wyświetlić elementy sterujące lub przesłać muzykę.

Więcej nowości z iOS 16.3 beta 1 nie jest na razie znanych, ale z pewnością system skrywa coś jeszcze. Po prostu muszą znaleźć to testerzy, bo Apple na tym etapie nie udostępnia wykazów zmian. Spodziewajmy się, że aktualizacja może dodawać wsparcie dla nowych urządzeń, które zostaną wprowadzone do oferty w przyszłym kwartale.

Apple udostępniło też inne uaktualnienia

Wraz z iOS 16.3 beta 1 Apple oddało do testów także inne nowe systemy operacyjne. Są to poglądowe wersje macOS Ventura 13.2, watchOS 9.3 oraz tvOS i iPadOS z numerkami 16.3. Wszystkie te aktualizacje powinny zostać udostępnione w finalnej postaci w pierwszym kwartale 2023 r. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie. Na więcej informacji musimy jeszcze poczekać.

źródło: opracowanie własne