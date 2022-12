iOS 17 uwolni nas od App Store. Apple planuje duże zmiany obejmujące aplikacje

iOS 17 to aktualizacja, dla której Apple planuje duże zmiany. Obejmą one App Store i alternatywne sklepy, co wiąże się z nowym prawem w Unii Europejskiej. To oznacza, że aplikacje dla iPhone’ów będzie można instalować z innych źródeł. Apple wprowadzi te zmiany w iOS 17, który zostanie udostępniony we wrześniu.

iOS 17 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, nad którą pracuje Apple z myślą o 2023 r. Nowe informacje na jej temat dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z logo nadgryzionego jabłka. W drodze są duże zmiany obejmujące App Store oraz aplikacje.

Apple musi dostosować się do zmiany prawa szykowanego przez Unię Europejską. Jego celem jest dopuszczenie alternatywnych sklepów, skąd można pobierać i instalować aplikacje. Obecnie w przypadku iPhone’ów możliwe to jest wyłącznie z poziomu platformy App Store. Wraz z iOS 17 ma to ulec dużej poprawie.

Apple chce wprowadzić zmiany obejmujące App Store i aplikacje w iOS 17

Apple nie planuje próżnować i być gotowe na te zmiany wraz z iOS 17, nad którym prace już przebiegają. Teraz dowiadujemy się, że może to niestety negatywnie wpłynąć na pewne nowe funkcje, które są w przygotowaniu. Być może opóźni to wdrożenie części z nich. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

