iOS 16.2 i iPadOS 16.2 rozwiązują liczne problemy z zabezpieczeniami

iOS 16.2 i iPadOS 16.2 to większe uaktualnienia, które Apple udostępniło wraz z aktualizacją macOS 13.1 Ventura. Software wprowadza nowe funkcje. Okazuje się również, że rozwiązuje liczne problemy powiązane z bezpieczeństwem. Oprogramowanie dodaje patche dla kilkudziesięciu różnych błędów powiązanych z zabezpieczeniami.

Oficjalny wykaz zmian opublikowany przez Apple mówi o tym, że iOS 16.2 i iPadOS 16.2 rozwiązują ponad 30 różnych problemów z bezpieczeństwem. Dotyczą one kernela, WebKit czy sterowników graficznych. Następnie mamy poprawki dla aplikacji Safari, Pogoda, Zdjęcia oraz innych. Te same patche udostępniono w aktualizacjach z numerkiem 15.7.2.

Poprawki z iOS 16.2 i iPadOS 16.2 dostępne dla wszystkich

Apple udostępniło aktualizacje do iOS 16.2 oraz iPadOS 16.2 dla wszystkich użytkowników zgodnych urządzeń wczoraj wieczorem. Można je pobrać udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Jeśli jeszcze ich nie zainstalowaliście, to gorąco do tego zachęcamy. Na szczęście żadna z dziur nie jest jeszcze otwarcie wykorzystywana przez hakerów, ale wkrótce może to ulec zmianie.

