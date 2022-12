iPhone 15 Ultra ma dostać więcej pamięci na dane

iPhone 15 Ultra to flagowiec Apple na 2023 r. W sieci pojawiły się nowe plotki. Tym razem obejmujące rozmiar pamięci na dane. W podstawowej wersji telefonu ma ona zostać zwiększona do 256 GB. Będzie więc dwa razy większa względem obecnych modeli Pro. Smartfon Apple iPhone 15 Ultra zadebiutuje we wrześniu.

iPhone 15 Ultra to smartfon, który w 2023 r. w ofercie Apple ma zastąpić dotychczasowego flagowca Pro Max. Telefon doczekał się przecieku. Nowe plotki mówią o tym, że zostanie zwiększony rozmiar pamięci na dane. Mowa o nominalnej pojemności kości flash, która ma ulec podwojeniu.

Rozmiar pamięci na dane w podstawowej wersji modelu iPhone 15 Ultra zostanie zwiększony do 256 GB. Obecnie w telefonach Pro jest to od 128 GB, a więc Apple zamierza go podwoić, co jest dobrą wiadomością dla klientów. Flagowiec ma wyróżniać się także czymś jeszcze. Co to takiego?

Apple iPhone 15 Ultra to nie tylko więcej pamięci na dane

iPhone 15 Ultra względem modelu Pro będzie wyróżniać się czymś jeszcze. To aparat fotograficzny, który ma dostać obiektyw peryskopowy. Ma on znacząco zwiększyć możliwości telefonu pod kątem zoomu, co konkurencja stosuje już od kilku lat. Premiera tego smartfona nie odbędzie się w krótkim czasie. Spodziewajmy się, że nastąpi to we wrześniu 2023 r.

