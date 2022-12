iOS 16.2 to duża aktualizacja dla iPhone’ów. Co warto wiedzieć przed instalacją?

iOS 16.2 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępni pewnie w poniedziałek. Wniesie ona trochę nowości. Co warto wiedzieć przed instalacją tego uaktualnienia i co nowego tu znajdziemy? Zobaczmy, jak prawidłowo przygotować się na nadchodzącą aktualizację do iOS 16.2 na własnym iPhonie.

iOS 16.2 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą kilka dni temu Apple udostępniło w wersji RC. Wcześniej dostępna była w ramach programu pilotażowego beta. Znajdziemy tu trochę nowości. Przed instalacją nowego oprogramowania z pewnością warto co nieco wiedzieć. Zobaczmy sobie najpierw, co nowego tu znajdziemy.

Aktualizacja iOS 16.2 to sporo nowości

iOS 16.2 to większa aktualizacja dla iPhone’ów, która nie tylko rozwiązuje pewne błędy. Apple z myślą o niej przygotowało trochę nowości. Nie znajdziemy tu jeszcze nowych emoji. Są jednak inne rzeczy. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest poniżej.

Freeform

Freeform to nowa aplikacja do kreatywnej pracy z przyjaciółmi lub współpracownikami na Macu, iPadzie i iPhonie

Elastyczne płótno umożliwia dodawanie plików, obrazów, elementów samoprzylepnych i nie tylko

Narzędzia do rysowania umożliwiają szkicowanie palcem w dowolnym miejscu na płótnie

Apple Music Sing

Nowy sposób śpiewania wraz z milionami ulubionych piosenek w Apple Music

W pełni regulowane wokale pozwalają na duet z oryginalnym artystą, śpiewanie solo lub miksowanie

Nowo ulepszone teksty beat-by-beat jeszcze bardziej ułatwiają podążanie za muzyką

Zaawansowana ochrona danych dla iCloud

Nowa opcja zwiększa całkowitą liczbę kategorii danych iCloud chronionych za pomocą kompleksowego szyfrowania do 23 — w tym iCloud Backup, Notatki i Zdjęcia — chroniąc Twoje informacje nawet w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych w chmurze

Ekran blokady

Nowe ustawienia pozwalają ukryć tapetę lub powiadomienia, gdy włączony jest wyświetlacz Always-On na iPhonie 14 Pro i iPhonie 14 Pro Max

Widżet snu umożliwia przeglądanie najnowszych danych dotyczących snu

Widżet Leki umożliwia przeglądanie przypomnień i szybki dostęp do harmonogramu

Centrum Gier

Obsługa SharePlay w Game Center dla gier wieloosobowych, dzięki czemu możesz grać z osobami, z którymi rozmawiasz przez FaceTimeWidżet aktywności pozwala zobaczyć, w co grają Twoi znajomi i co osiągają w grach bezpośrednio z ekranu głównego

Apple TV

Aktywności na żywo dla aplikacji Apple TV umożliwiają śledzenie ulubionych drużyn dzięki wynikom na żywo bezpośrednio na ekranie blokady lub w Dynamic Island na iPhonie 14 Pro i iPhonie 14 Pro Max

Dom

Poprawiona niezawodność i wydajność komunikacji między Twoimi inteligentnymi akcesoriami domowymi a urządzeniami Apple

Ta aktualizacja zawiera również następujące ulepszenia i poprawki błędów:

Ulepszone wyszukiwanie w Wiadomościach umożliwia znajdowanie zdjęć na podstawie ich zawartości, np. psa, samochodu, osoby lub tekstu

Ustawienie Wyłącz ukrywanie adresu IP umożliwia użytkownikom usługi iCloud Private Relay tymczasowe wyłączenie usługi dla określonej witryny w przeglądarce Safari

Artykuły z wiadomościami w Pogodzie wyświetlają informacje dotyczące pogody w danej lokalizacji

Kursory uczestników w Notatkach pozwalają zobaczyć wskaźniki na żywo, gdy inni dokonują aktualizacji w udostępnionej notatce

AirDrop teraz automatycznie powraca do Kontaktów dopiero po 10 minutach, aby zapobiec niechcianym prośbom o otrzymanie treści

Optymalizacje wykrywania awarii w modelach iPhone 14 i iPhone 14 Pro

Rozwiązuje problem, który powoduje, że niektóre notatki nie są synchronizowane z iCloud po dokonaniu aktualizacji

Część funkcji może nie być dostępna we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

Instalacja iOS 16.2 na iPhone’ach prosta

Apple udostępni iOS 16.2 dla iPhone’ów pewnie w poniedziałek wieczorem naszego czasu. Zapewne w okolicy godziny 19:00. Instalacja będzie możliwa po udaniu się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Po chwili pojawi się informacje o dostępności nowego oprogramowania. Pamiętajmy, że instalacja będzie możliwa w momencie, gdy telefon będzie naładowany w co najmniej 50 proc. lub też 20 proc. i będzie podłączony do źródła zasilania.

Apple szykuje też inne uaktualnienia

iOS 16.2 dla iPhone’ów to nie jedyna aktualizacja oprogramowania, którą udostępni w poniedziałek Apple. Przed nami także premiera macOS 13.1 i iPadOS 16.2. Poza tym spodziewajmy się uaktualnień do watchOS 9.2 oraz tvOS 16.2.

