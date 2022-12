xrOS — takie oprogramowanie otrzyma headset AR/VR Apple

xrOS to nowy system operacyjny Apple. Ma on napędzać headset AR/VR, który w przyszłym roku pojawi się w ofercie firmy. Wcześniej gigant z logo nadgryzionego jabłka rozwijał ten software pod nazwą realityOS. Teraz Apple zmieniło nazwę wewnętrzną na xrOS, co potwierdziło sprawdzone w przeszłości źródło.